Liverpool vs Wolverhampton EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha final de la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Anfield Road no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Liverpool FC vs Wolverhampton por la trigésimo octava jornada de la Premier League, la misma que se llevará a cabo este domingo 9.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Después de un emocionante pulso en los últimos meses, Manchester City y Liverpool determinarán el domingo, en la 38ª y última jornada de la Premier League (14h00 GMT), qué equipo es el campeón.

El City empieza con ventaja en esa carrera. El equipo de Josep Guardiola llega al último partido como líder (95 puntos) y depende de sí mismo en Brighton, donde una victoria le aseguraría revalidar su título nacional del pasado curso.

El Liverpool (2º, 94 puntos), recibe al Wolverhampton y necesita que el City tropiece.

Liverpool vs Wolverhampton | Alineaciones

*Liverpool FC: por confirmar

Wolverhampton: por confirmar

Liverpool vs Wolverhampton | La Previa

En los ‘Reds’, la euforia y el entusiasmo se han instalado desde el martes, cuando el equipo goleó 4-0 al Barcelona, remontando un 3-0 adverso, y se clasificó para la final de la Liga de Campeones.

Nada parece imposible para el club de Anfield, que aspira a lograr su primera liga desde 1990.

En caso de que los dos equipos ganen el domingo, el City sería campeón y el Liverpool sería el tercer segundo clasificado de la historia con mayor número de puntos, lo que demuestra lo competitiva que ha sido esta campaña.

Para el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, es importante escapar a la euforia actual por la Champions y centrarse en este desafío de la Premier League.

“Ha sido una semana de grandes momentos de fútbol. Pero desde nuestro punto de vista, podríamos tener todavía un gran momento de fútbol este fin de semana. La semana no ha terminado”, señaló.

El rival del Liverpool en la final de la Liga de Campeones, el Tottenham (4º), también tendrá que olvidarse de su hazaña en la semifinal europea contra el Ajax y centrarse en su caso en asegurar un lugar en la próxima Liga de Campeones.

Liverpool vs Wolverhampton | Horarios en el mundo

09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania