Liverpool vs Tottenham VER EN VIVO: EN DIRECTO por la Premier League

EN DIRECTO El Anfield Road albergará el partido Liverpool vs Tottenham, que podrás seguirlo EN VIVOONLINE este domingo 04 de febrero a partir de las 11:30 (horario peruano) por la fecha 26 de la Premier League. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Liverpool vs Tottenham | Alineaciones

Liverpool: Por confirmar.

Tottenham: Por confirmar.

Liverpool vs Tottenham | La previa

El duelo estrella del fin de semana lo disputarán el Liverpool y Tottenham el domingo en Anfield, en una lucha clara por los puestos europeos.

El Liverpool tiene amarrado en estos momentos el tercer puesto de la clasificación, empatado a 50 puntos con el Chelsea y a tres de distancia del Manchester United, mientras que el Tottenham, tras dos subcampeonatos consecutivos, se encuentra en quinta posición, con 48 unidades.

Los de Klopp intentarán vengar la dolorosa derrota de la primera vuelta, cuando en Wembley cedieron por 4-1, gracias a los tantos de Son Heung-Min, Dele Alli y un doblete de Harry Kane.

Precisamente el delantero inglés puede superar la barrera de los 100 goles este domingo, ya que está a un solo tanto de alcanzar la centena.

De hacerlo, Kane se convertiría en el segundo jugador que menos partidos ha necesitado para llegar a tal cifra en la historia de la Premier League, con 141 encuentros, mejorando a Sergio Agüero (147) y solo por debajo de Alan Shearer (124).

Mauricio Pochettino, técnico de los ‘Spurs’ dejó en el aire la posibilidad de que Lucas Moura, recién fichado del PSG por 23 millones de libras (26 millones de euros), dispute sus primeros minutos con la elástica del Tottenham en Anfield.

“Comenzará a trabajar con el equipo, pero puede que tenga que entrenar más en solitario hasta que alcance el nivel que necesitamos. No quiero decir ni que sí ni que no (respecto a que juegue), pero no lo creo”, meditó el argentino.