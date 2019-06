Emotivo momento con cántico del You'll Never Walk Alone en la final de la Champions League

Antes del inicio del partido entre Liverpool vs Tottenham por la final de la Champions League, se entonaron en las graderías del Wanda Metropolitano de Madrid las notas del You’ll Never Walk Alone himno de los ‘Reds’. Un momento cargado de mucha emotividad.

A voz en cuello y haciendo retumbar las graderías del estadio madridista, la afición del Liverpool hizo sentir su presencia cuando empezaron con el clásico cántico que entonan momentos previos de la presentación de su equipo. Y siendo esta la final de la Champions League, no podía ser la excepción.

Los hinchas del Tottenham respondieron con abucheos, pero el momento glorioso ya estaba instalado en el estadio Metropolitano de Madrid, testigo de esta final inglesa.

Liverpool vs. Tottenham será el partido que cierre la temporada europea y donde solo uno se consagrará como el mejor de Europa. El campeón de la tan ansiada Champions League.