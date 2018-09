Liverpool vs Southampton EN VIVO por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del mítico Anfield no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Liverpool FC vs Southampton por la sexta jornada de la Premier League, la cual se estará realizando este sábado 22 de setiembre a las 9.00 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

La sexta jornada de la Premier League medirá las posibilidades de mantenerse invictos de Chelsea y Liverpool, que se enfrentarán al West Ham United y al Southampton, respectivamente.

A priori, los de Jürgen Klopp son los que tienen más fácil sostener su registro perfecto, al jugar en Anfield y haber tenido tres días de descanso tras su victoria por 3-2 ante el Paris Saint Germain en la Liga de Campeones.

Liverpool vs Southampton | Minuto a minuto

Liverpool vs Southampton | Alineaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mané. DT. Jürgen Klopp.

Southampton: McCarthy, Soares, Vestergaard, Hoedt, Bertrand, Elyounoussi, Hojbjerg, Lemina, Redmond, Long, Ings. DT. Mark Hughes.

Liverpool vs Southampton | La Previa

El Liverpool, candidato a todo tras su golpe encima de la mesa en Champions, ha recuperado para la causa al delantero Daniel Sturridge, quien disputó solo 20 partidos la pasada campaña, pero que ha llamado a la puerta de Klopp con su gol europeo.

Ahora Klopp tendrá que decidir entre volver a darle la titularidad a Roberto Firmino, quien ha lucido estos días en los entrenamientos unas gafas protectoras por el golpe en el ojo que recibió la jornada pasada, o a Sturridge, quien llega cargado de confianza y alabado por sus compañeros.

El resto del tridente, salvo sorpresa, no variará, y Sadio Mané y un Mohamed Salah en baja forma y criticado por sus errores en el encuentro con el PSG, saldrán arriba contra un Southampton decimotercero en la tabla.

En esta temporada, en contraste con la anterior, el delantero Mohamed Salah viene padeciendo una sequía de goles que se ha hecho notaria, inclusive en el debut de los ‘reds’ en Champions League ante el PSG francés, el goleador egipcio, no solo estuvo poco efectivo sino también, futbolísticamente hablando, pareció una sombra en comparación con actuaciones anteriores.

Sin embargo, el técnico Jürgen Kloop ha reiterado su confianza en Salah y que sigue siendo una pieza clave en su once titular:

“Salah está preparado para trabajar para el equipo y es una situación normal que haya momentos en los que no marque. Ha tenido situaciones defensivas fantásticas en los últimos partidos. Estás en buena forma y definir a portería es algo que no se puede dar por sentado. Se está tomando su tiempo como ya hizo la temporada pasada” expresó Klopp.