Liverpool vs PSG EN VIVO por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Anfield no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre el Liverpool vs PSG por la primera jornada del Grupo C de la Champions League, la cual se llevará a cabo este martes 18 de setiembre a las 2.00 pm (hora peruana), el encuentro se transmitirá por la señal de FOX Sports.

El Liverpool de Mohamed Salah, Jürgen Klopp y el PSG de Neymar, Kylian Mbappé sueñan con arrebatarle el liderato europeo al Real Madrid, pero antes de esos tendrán que medirse en la primera jornada del Grupo C de la Champions League.

El Liverpool inglés estuvo a un paso de triunfar en la Champions pasada tras caer en la final contra el elenco ‘blanco’, mientras que el equipo que dirige dirigido por el alemán Thomas Tuchel intentará, una vez más, lograr llegar a instancias decisivas de la competición europea.

Liverpool vs PSG | La Previa

Lo cierto es que el PSG no ha logrado avanzar hacia una semifinal, lo que ha llevado a su dirigencia a no irse de boca y hablar del título de la Champions League como algo más que alcanzable. El elenco de Paris va cómodo en la Ligue 1, casi sin competencia es el amor y rey del torneo galo, pero su supremacía queda en tela de juicio cuando compiten en las canchas de Europa.

Hoy por hoy, el objetivo de Thomas Tuchel y compañía es un solo, avanzar lo más posible que puedan en la Champions League, porque vale recordar que el PSG lleva cuatro Liga de Campeones que solo consigue avanzar hasta los cuartos de final, en tanto que la última cayó en octavos contra el Real Madrid de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

Thomas Tuchel ha confesado no estar del todo satisfecho en cómo se movió el PSG en el último mercado de fichajes; y es que la dirigencia del club de la capital francesa es más cautelosa para contratar, sobre todo tras lo 400 millones de euros inversitos en le temporada pasada que significaron las llegadas del brasileño Neymar (222 millones) y Kylian Mbappé (180 millones), movimientos que los han puesto en la mira de la UEFA por el tema del fair play financiero.

Por su parte, el cuadro ‘red’ que comanda el teutón Jürgen Klopp llega motivado a su debut en la Champions League 2018-2019 con dos grandes momentos, es el último subcampeón de la Liga de Campeones y va puntero en la Premier League inglesa.

La prioridad de Klopp fueron dos, mantener a su tridente de ataque, es decir a Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, así como tener seguridad en el arco, para lo cual se hizo con los servicios del brasileño Allison Becker, procedente de la AS Roma de la Serie A italiana.

Sin embargo, este tridente ofensivo podría verse sin uno de sus miembros en su debut ante el PSG, hablamos de Roberto Firmino quien salió del cotejo ante el Tottenham Hotspur tras recibir un manotazo del defensa Jan Vertonghen.

Al respecto, Jürgen Klopp comentó: “Todos vimos la imagen y estábamos muy preocupados. Pero todas estas preocupaciones se han disipado porque estará bien. Pero si estará bien para mañana, no lo sé por el momento” y agregó: “Obviamente estamos en estrecho contacto con él y ya ha mejorado, pero en este momento no puedo decir si estará disponible”.

En caso de que Firmino no alinee como titular ante el PSG, el brasileño sería reemplazado por Daniel Sturridge.

En otro aspecto, la previa del Liverpool vs PSG la ha calentado el jugador ‘red’ Andrew Robertson quien le dedicó unas palabras al astro parisino, Neymar:

“Neymar es un jugador de clase mundial y debemos ser cautelosos con él, sus habilidades y talento hablan por sí mismos, debemos ser cautelosos con él. Pero creo que nosotros tenemos la capacidad para poder controlarlo y un equipo que puede causarle problemas no solo a Neymar, sino a todo PSG, eso es algo bueno”.

Asimismo, habló sobre las faltas fingidas que siempre se le achacan a Neymar: “La gente dice que cae fácilmente al césped, pero eso no depende de nosotros. Depende del árbitro decidir. Nos mantendremos alejados de eso”.