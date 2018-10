Liverpool vs Nápoles EN VIVO por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio San Paolo no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre el Liverpool FC vs SSC Nápoli por la primera ronda del Grupo C de la Champions League, la cual tendrá lugar este miércoles 3 de octubre a las 2.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN.

Los ‘Reds’ iniciaron con buen pie, aunque con susto, la nueva temporada de la Liga de Campeones. Jugando en casa, el equipo de Jürgen Klopp venció por 3-2 a PSG con un gol agónico de Roberto Firmino.

Liverpool venía a paso firme en Premier League (seis victorias en seis jornadas y 18 puntos para ser líder absoluto). Sin embargo, Chelsea puso el freno al cuadro del alemán con una igualdad en Stamford Bridge.

Liverpool vs. Nápoli | posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Trent, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Keita, Salah, Mané, Firmino.

Nápoli: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui, Callejón, Allan, Hamsik, Zielinski, Insigne, Mertens.

Liverpool vs. Nápoli | La Previa

El equipo de Anfield ya pasó lo página de lo ocurrido el pasado fin de semana y se centra en el choque que puede hacer la diferencia en el torneo. Una victoria en Italia podría colocar en buena posición a los ingleses de cara a la siguiente ronda.

El estreno fue distinto para el** Nápoli** en la Champions League. El elenco dirigido por Carlo Ancelotti no tuvo una visita sencilla en el campo del Estrella Roja. Los italianos igualaron sin goles en la primera jornada.

Superada la prueba en Belgrado, Serbia, los napolitanos hilaron dos victorias consecutivas en la Serie A (ante Torino 3-1 y ante Parma 3-0). Pero el último sábado sufrieron un golpe ante el poderoso Juventus y cayeron 3-1.

Pese al revés en el Calcio, Ancelotti no hará muchas modificaciones para recibir al Liverpool **en el estadio San Paolo por la **Champions League.