Liverpool vs Everton EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 29 de la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Goodison Park no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Everton vs Liverpool FC por la vigésimo novena fecha de la Premier League, la cual se llevará a cabo este domingo 3 de marzo a las 11.15 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Los tres puntos conseguidos en Bournemouth sitúan al equipo del español Pep Guardiola en la cima de la tabla inglesa a la espera de que el Liverpool complete el domingo la vigésima novena jornada en el derbi ante el Everton en Goodison Park.

No tiene margen de error el cuadro del alemán Jurgen Klopp que en los últimos partidos ha bajado su rendimiento como visitante. Sufre el Liverpool para mantener el ritmo impuesto por el City. El campeón sumó en el estadio Vitality su quinto triunfo seguido. Y supera en dos puntos a los reds.

El conjunto de Guardiola fue por el partido desde un principio ante un rival que ha completado una buena primera mitad de curso pero que ha decaído en los últimos partidos. El Bournemouth que entrena Eddie Howe acumula cuatro derrotas, incluida esta última y un empate. No gana desde que goleó al Chelsea el pasado 30 de enero.

El Liverpool de Klopp, de momento, se encuentra segundo con 69 unidades, a solo 2 uno de distancia del Manchester City. Del mismo modo, lo ‘Reds’, tienen pendiente el partido de vuelta de los octavos de final de Champions League ante el Bayern Múnich. Recordemos de que durante la ida, celebrada en Anfield, ambos elenco empataron 0-0.

Por su parte, el Everton ha desplegado una campaña irregular que, hasta el momento, le ha valido posicionarse en la décima casilla con 36 unidades, a solo 3 de distancia del West Ham que se ubica noveno.

Liverpool vs Everton | Alineaciones

Liverpool: por confirmar

Everton: por confirmar