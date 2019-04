Liverpool vs. Chelsea EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 34 de la Premier League vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Anfield no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Liverpool FC vs Chelsea FC por la trigésimo cuarta fecha de la Premier League, la cual tendrá lugar este domingo 14 de abril a las 10.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

‘Reds’ y ‘Blues’ se enfrentan en el duelo más atractivo de la vigésima cuarta jornada del certamen británico, sin margen de error para no descuidar sus objetivos en el cierre de la temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Liverpool, líder de la clasificación con 82 unidades, necesita un nuevo triunfo en condición de local para no descuidar su lucha por el título con Manchester City, que registra solo dos puntos menos y mantiene un compromiso pendiente por disputar.

Liverpool vs. Chelsea | Alineaciones:

Liverpool FC: por confirmar

Chelsea FC: por confirmar

Liverpool vs. Chelsea | La Previa:

Chelsea, en tanto, marcha cuarto en la tabla de la Premier League con 66 puntos y busca celebrar su cuarta victoria liguera consecutiva para seguir peleando con Arsenal (quinto con 63 y un enfrentamiento menos) el último cupo para la Champions.

Para lograr su objetivo, Liverpool deberá cortar su mala racha en Anfield ante Chelsea, que no ha sufrido derrotas en sus seis últimas visitas al fortín de los ‘Reds’ por la Liga Inglesa.

Los dirigidos por Jürgen Klopp afrontan el choque tras superar (2-0) el martes su primer desafío frente al Porto por los cuartos de final de la Champions, mientras que Chelsea, comandado por Maurizio Sarri, asume el compromiso con menos descanso, ya que venció (1-0) el jueves al Slavia Praga por la Europa League.

Liverpool vs. Chelsea | Horarios del partido:

09:30 horas – México

10:30 horas – Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:30 horas – Venezuela, Bolivia, Paraguay

12:30 horas – Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

15:30 horas – Reino Unido

16:30 horas – España, Alemania, Italia, Francia