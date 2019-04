Liverpool vs. Cardiff EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 35 por la Premier League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de del Cardiff City Stadium no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Liverpool FC vs Cardiff City por trigésimo quinta fecha de la Premier League, la misma que tendrá lugar este domingo 21 de abril a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Los ‘Reds’ están obligados a registrar un nuevo triunfo a domicilio para seguir peleando el título del certamen con Manchester City. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Liverpool, segundo en la clasificación con 85 puntos, acumula cinco duelos ganados de manera consecutiva y necesita vencer en Gales para recuperar el liderato de la Premier, conquistado por los ‘Cityzens’ (86) tras su reciente victoria frente al Tottenham.

No obstante, el cuadro comandado por Jürgen Klopp contará con un partido más que Manchester City tras su visita al Cardiff, que marcha antepenúltimo en la tabla (18°) con 31 unidades.

“Seguimos vivos en la Liga de Campeones y en la Premier. No estamos cansados”, advirtió el técnico alemán en la antesala del compromiso, luego de asegurar que aún no piensa en Barcelona; rival de su equipo por las semifinales de la Champions.

“Antes del Barcelona están Cardiff y Huddersfield, que tienen exactamente la misma importancia para nosotros que otros partidos”, agregó Klopp para aclarar sus prioridades.

El único antecedente entre Liverpool y Cardiff por la Premier League en Gales data del 22 de marzo de 2014, cuando los ‘Reds’ se impusieron 6-3 con un triplete de Luis Suárez.

Liverpool vs. Cardiff | Horarios del partido:

10:00 horas – México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas – Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

12:00 horas – Argentina, Uruguay, Brasil

16:00 horas – Reino Unido

17:00 horas – España, Alemania, Italia, Francia