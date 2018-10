Liverpool vs Cardiff City EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Anfield no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Liverpool vs Cardiff City por la fecha 10 de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 27 de octubre a las 9.00 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports, así como por diversos servicios de streaming.

El resultado duelo entre ‘Reds’ y ‘Bluebirds’ podría dejar al equipo de Jürgen Klopp en la cima de la clasificación. Sigue las incidencias del minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Tras la goleada (4-0) propinada al Estrella Roja en la Champions League, Liverpool buscará sumar un triunfo frente al cuadro galés, con la intención de seguir liderando la tabla del certamen británico, donde por ahora escolta a Manchester City por diferencia de goles, con 23 unidades al igual que el equipo de Guardiola.

Liverpool vs Cardiff | Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri, Firmino, Mané, Salah.

Cardiff: Etheridge, Ecuele, Morrison, Sol Bamba, Bennett, Richards, Camarasa, Gunnarsson, Murphy, Reid, Paterson.

Liverpool vs Cardiff | La Previa

Los ‘Reds’ esperan imponerse ante su público y un desliz de los celestes, que tienen una exigente visita al Tottenham en Londres.

Los de Anfield son invictos hasta el momento en la competición y solo han perdido uno de sus últimos 45 enfrentamientos como local contra equipos recién promovidos a la Premier League.

Cardiff City, en cambio, marcha decimoséptimo con cinco puntos en la clasificación; sin embargo, pretende dar el golpe y lograr su segunda victoria consecutiva uego de vencer al Fulham

Liverpool vs Cardiff | Horarios en el mundo

9:00 horas – Perú, Colombia, Ecuador (DirecTV)

9:00 horas – México (Sky HD)

9:00 horas – Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, UNIVERSO, NBC Sports Live)

11:00 horas – Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay (DirecTV)

16:00 horas – Inglaterra, España (#Vamos), Francia (RMC Sport 1)