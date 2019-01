Liverpool vs Brighton EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTOR, desde el gramado de Falmer no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Brighton & Hove Albion vs Liverpool FC por la vigésimo segunda fecha de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 12 de enero a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Liverpool visitará a Brighton, con el objetivo de seguir consolidándose en el primer lugar de la liga. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que ser uno de los más atractivos de la jornada.

Una verdadera sorpresa se produjo a mitad de semana con la eliminación de Liverpool de la FA Cup, a manos de Wolverhampton. Los ‘Reds’ perdieron 2-1 y le dijeron adiós a la lucha por el título del torneo más antiguo del mundo.

Liverpool vs. Brighton: probables alineaciones

Brighton: David Button, Martín Montoya, Lewis Dunk, Shane Duffy, Gaetan Bong, Salomon March, Dale Stephens, Pascal Gross, Davi Propper, Jurgen Locadia y Glenn Murray.

Liverpool: Alisson Becker, Alexander-Arnold, Fabinho, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Giorginio Wijnaldum; Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino, Sadio Mane y Mohamed Salah.

Liverpool vs. Brighton: La Previa

Sumado a ello, Liverpool registra otra derrota en su reciente presentación en la Premier League, tras caer frente a Manchester City. La diferencia sobre los ‘Citizens’ se redujo a cuatro puntos y puso más emoción a la competencia.

El líder Liverpool, con 54 unidades, estará obligado a conseguir los tres puntos para mantener como mínimo la distancia con el equipo que dirige Pep Guardiola.

Brighton, por su parte, avanzó a cuarta ronda de la FA Cup, aunque en la Premier League urge de un triunfo para empezar a soñar con una clasificación a un torneo internacional para la próxima temporada. Las ‘Gaviotas’ marchan en la decimotercera casilla, con 26 puntos.

Liverpool vs. Brighton: Horarios del partido

Ecuador – 10:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

México – 9:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Chile – 12:00 p.m.

Argentina – 12:00 p.m.

Uruguay – 12:00 p.m.

Paraguay – 12:00 p.m.

España – 4:00 p.m.