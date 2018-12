Liverpool vs Bournemouth EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Dean Court no te pierdas ninguna de las incidencias del partido entre el Liverpool FC vs AFC Bournemouth por la décimo sexta fecha de la Premier League, la cual tendrá lugar este sábado 8 de diciembre a las 7.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

La Premier League se acerca al tramo final de la primera ronda de la temporada 2018-2019 y tiene como principales protagonistas al Manchester City que lidera la punta con 41 puntos y el Liverpool, su más cercano perseguidor con 39 unidades. Un traspiés de los comandados por Josep Guardiola y un buen desempeño de los muchachos de Jürgen Klopp podría inclinar la balanza a favor de los ‘reds’.

En cuanto al Liverpool, llegan con una racha casi perfecta en la Premier, con cuatro fechas consecutivas donde solo ha conocido la victoria, su última victoria contra el Burnley por un contundente 3-1 les permite soñar en alcanzar la punta y desplazar al Manchester City en el liderato de la liga inglesa antes de fin de año.

Mientras el Liverpool camina con tranquilidad en la Premier League sabiendo que tiene el tiempo suficiente para conseguir la punta, caso contrario en la Champions League en cuyo grupo C viene de una amarga derrota contra el PSG por 2-1 lo que complican mucho su situación de cara a conseguir el boleto hacia los octavos de final.

Los dirigidos de Jürgen Klopp están en la obligación de vencer en casa, Anfield, al Nápoles, pero no solo eso, sino también depende de otros resultados, ya que necesitan que el cuadro parisino del PSG caiga de visita contra el Estrella Roja serbio.

En tienda del Bournemouth, el modesto club de ‘Los Cerezas’ se ubica en un expectante séptimo lugar con 23 unidades, empatado en punto con el Manchester United de José Mourinho que anda de capa caída.

Los muchachos de Eddie Howe vienen de ganar en la última jornada por 2-1 a Huddersfield Town, pero durante cuatro fechas dejaron escapar puntos valiosos en derrotas contra Manchester United (1-2), Newcastle (1-2), Arsenal (1-2) y Manchester City (1-3).

En el hipotético de un triunfo y en caso el Manchester United y el Everton perdieran contra Fullham y Watford, respectivamente, sumaría 26 ocupando la sexta casilla.

Liverpool vs Bournemouth | Alineaciones

Liverpool FC: por confirmar

AFC Bournemouth: por confirmar