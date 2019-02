Liverpool vs Bournemouth EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Anfield no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Liverpool FC vs AFC Bournemouth por la vigésimo sexta fecha de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 9 de febrero a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Desde hace dos semanas el Liverpool que dirige el alemán Jürgen Klopp no consigue ganar, consiguiendo dos empates de 1-1 ante Leicester City y West Ham que les impidió que sacaran mayor ventaja en el primer lugar de la tabla.

Estos empates cayeron a pelo en tienda del Manchester City que tras vencer 2-0 al Everton en Goodison Park alcanzó en la punta a los ´reds’ igualando con 62 unidades, aunque los de Josep Guardiola tiene mayor diferencia de goles que los de Klopp.

Liverpool necesita un triunfo que los mantenga igualados en la tabla con el City, sobre todo porque el martes 19 de febrero los ‘Reds’ recibirán en Anfield al Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champiosn League, por lo que un triunfo en casa sería una buena motivación en cuanto a lo anímico.

Por su parte Bournmouth se mantiene a mitad de la tabla en el puesto 10 con 33 puntos. En sus tres últimas fechas vienen de ganarle 2-0 a West Ham, 4-0 a Chelsea que viene en picada y una derrota de 2-0 ante Cardiff City.

Los pupilos de Eddie Howe tienen la esperanza de imponerse ante el Liverpool cuyo juego ha decaído en las dos ultimas jornadas, de hacerlo podrían ponerse por delante del Everton que va noveno, y hasta del Watford que marcha octava. Claro, estos en de caso que ambos equipo pierdan o empaten.

Liverpool vs Bournemouth | Alineaciones

Liverpool FC: por confimar

Bournemouth: por confirmar