Liverpool vs. Bayern Múnich EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por octavos de final de la Champions League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Anfield no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre Liverpool FC vs Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champions League, el cual se realizará este martes 19 de febrero a las 3.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión via streaming.

Liverpool y Bayern Múnich protagonizarán uno de los cotejos que promete ser de los más atractivos de esta instancia de la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del duelo que se disputará en Anfield.

Con cinco títulos cada uno en la historia de la competencia europea, Liverpool y Bayern Múnich, escoltas de Manchester City y Borussia Dortmund en sus respectivas ligas, se verán las caras y empezarán a trazar sus caminos que esperan que termine con una alegría en una posible final.

Liverpool vs. Bayern Múnich: Posibles Alineaciones

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Fabinho, Andrew Robertson, Giorginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Naby Keita, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mane.

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Nicklas Sule, Mats Hummels, David Alaba, Javi Martinez, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, James Rodríguez, Kingsley Coman y Robert Lewandowski.

Liverpool vs. Bayern Múnich: La Previa

Uno de los ingredientes que tendrá esta llave será el reencuentro de Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, con Bayern Múnich, clásico rival cuando dirigía a Borussia Dormtund. Sobre el tema, el alemán analizó al conjunto bávaro.

“Después de seis años dominando la liga, estaba claro que este año sería diferente. Para convertirte en campeón, necesitas el deseo de la primera vez con la calidad de un verdadero aspirante. Quizás al principio de temporada no tenían eso, pero ahora están revirtiendo la situación. Desde mi punto de vista, eso les hace aún más peligrosos”, indicó Klopp en conferencia de prensa.

Liverpool no podrá contar para este compromiso con el defensor Virgil van Dijk por lesión. Roberto Firmino y Dejan Lovren no entrenaron este lunes y sus presencias están en duda. Los ‘Reds’ empezarán, con esas complicaciones, la ronda eliminatoria de la Champions League.

Bayern Múnich, por su parte, no es ajeno a esos inconvenientes. El elenco que dirige Niko Kovac no contará con Jerome Boateng por una gastroenteritis, mientras que Kingsley Coman espera recuperarse de un golpe en el tobillo.

“Liverpool es un equipo fuerte, pero nosotros también lo somos. El respeto será mutuo. Queremos pasar a la siguiente ronda, es nuestro objetivo. Si el Liverpool da el 140%, nosotros daremos el 150%. Será una dura pugna”, señaló Kovac en la previa.

Liverpool vs. Bayern Múnich: horarios del partido

Ecuador – 3:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.