Liverpool responde con dureza al Barcelona por los supuestos 200 millones por Coutinho

Rompen relaciones. Liverpool no ha tomado a bien las palabras de los representantes del Barcelona en rueda de prensa, donde afirmaron que no pudieron fichar al brasileño Philippe Coutinho porque se exigía el pago de 200 millones de euros.

Albert Soler y Robert Fernández, directores del club Barcelona, señalaron que no pudieron contratar a Coutinho por las altas exigencia del Liverpool.

“Ayer a última hora, el Liverpool nos puso precio a un jugador que deportivamente interesaba. Un precio de 200 millones de euros. Lógicamente decidimos que no lo hacíamos. Y esta es una muestra de este nuevo modelo. Lo que no haremos es poner en riesgo el club; el fútbol ya no es de los clubes, es de los inversores”, sostuvo Soler.

Por supuesto, que estas afirmaciones causaron indignación en el Liverpool y, según la prensa inglesa, mostraron su total rechazo, señalando además que no podía ser cierto ello ya que nunca aceptaron iniciar una mesa de negociación por su máxima estrella.

Coutinho fue inscrito por el Liverpool para jugar la Premier League y con ello se acaba la novela más candente del mercado de verano europeo. En 2018 empezará una nueva historia.

