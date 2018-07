Lionel Messi "no es un ejemplo" en la Selección Argentina, dice exdirigente de AFA

El Mundial ya acabó, Lionel Messi está de vacaciones, la AFA está buscando entrenador pero los palos siguen llegando por todos lados. No hay día que una crítica (destructiva en muchos casos) esté apuntando a los jugadores de la Selección Argentina o a sus dirigentes. Esta vez, le cayó al ‘10’ de la albiceleste.

Fue Armando Pérez, exdirectivo de Belgrano y expresidente de AFA, quien alzó la voz. El directivo fue uno de los encargados de llevar a Edgardo Bauza a ponerse el buzo de la Selección Argentina y dijo que le advirtió que tome decisiones como técnico y sin juntarse con ‘Lio’.

“Este grupo se comió a todos los técnicos, con Sampaoli quedó demostrado”, dijo el ex dirigente en entrevista con radio Superdeportivo 97.9 de Argentina. Pero no quedó ahí y apuntó al atacante y capitán argentino: “Messi no es un buen ejemplo, se los garantizo”, señaló.

Armando Pérez también contó que cuando Edgardo Bauza llegó a la Selección Argentina, en reemplazo del ‘Tata’ Martino y previo a los Juegos Olímpicos Río 2016, le dijo “que no se junte con Messi; que tome la decisión como entrenador, pero era muy difícil abstenerse del grupo que estaba formado”. El final del ‘Patón’ es conocido.

La eliminación de Argentina de los octavos de final del Mundial, los líos con Jorge Sampaoli, las charlas descubiertas y más, han generado que al predio de la AFA solo lleguen críticas. Y no de las buenas.