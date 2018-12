FC Barcelona: Lionel Messi habla sobre la rivalidad con Cristiano Ronaldo

En los días previos al final de este 2018, Lionel Messi dio una entrevista exclusiva para el diario español Marca, en el que entre otras cosas habló sobre la importancia de la familia, la rivalidad con Cristiano Ronaldo y el hecho que esta temporada no fue considerado para premios como el FIFA The Best o el Balón de Oro.

“Sabía que no lo iba a ganar este año. Cuando escuchaba a los candidatos al premio, ya sabía que no iba a estar y ya después no esperé por ver si salía tercero o quinto”, expresó Lionel Messi sobre la premiación del Balón de Oro en la que quedó quinto, detrás de Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

La entrevista exclusiva a Leo Messi tras su quinta Bota de Oro que no deberías perderte: Cristiano, el Balón de Oro, su familia… Mucho que leer sobre el crack argentino



Este jueves, en @marcapic.twitter.com/ekthZwuQja — MARCA (@marca) 27 de diciembre de 2018

Este fue un adelanto de la entrevista que Lionel Messi concedió al diario Marca y que saldrá en su totalidad este jueves.

“Fue un grandísimo jugador para el Real Madrid y LaLiga. Fue una linda época la que vivimos juntos en la competición. Cada uno intentaba ganar con su equipo y fue una rivalidad sana y bella para el hincha”, afirmó Lionel Messi sobre la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, dejando a LaLiga española sin su duelo estelar.

Lionel Messi también tuvo tiempo para enviarle un guiño a Pep Guardiola. “Me gustaría volver a trabajar con él algún día, es de los mejores”.