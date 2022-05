El 25 de noviembre del 2020 falleció Diego Armando Maradona, generando un profundo pesar en Argentina y el mundo del fútbol. Tras la penosa circunstancia, se dieron varios homenajes en distintos lugares y una de las conmemoraciones más recordadas fue la realizada por Lionel Messi, quien mostró la mítica camiseta de Newell’s con la ‘10′ del ‘Pibe de oro’.

Y este lunes, Leo decidió revelar todo lo ocurrido durante la planificación de su emotivo festejo en honor al ‘D10S’. “Sabíamos que estaba siempre acompañándonos. Una noche venía conversando con Antonela y le dije que debía realizar algo por Diego”, contó el delantero, en referencia al día previo al 29 de noviembre.

“Entonces, pensé en el museo que tengo arriba (en su casa) donde están mis trofeos y camisetas, así que fui a ver lo que había. Tal vez encontraba un polo de la selección o algo”, agregó Messi en entrevista para TyC Sports.

Tras ello, Lionel explicó que recibió una inesperada señal: “Subí y una puerta que siempre está cerrada, guardando las cosas, esta vez justamente estaba abierta. Me acerqué, vi que había una silla y encima estaba la camiseta de Newell’s con la ‘10′ en la espalda (indumentaria que Maradona utilizó en la recta final de su carrera)”.

“Esa puerta estaba cerrada habitualmente y no sé cómo estaba la camiseta ahí, no me acordaba que la tenía. La vi y dije: ‘Ya está’. Eran como las 11 de la noche esa vez, yo solo había pensado en algo relacionado con Argentina... fue increíble”, manifestó la ‘Pulga’, con un brillo especial en el rostro.

Finalmente, Lionel Messi también confesó que preocupó por no anotar habitualmente con el Barcelona, pero las circunstancias se dieron para que pueda inflar las redes en el partido frente a Osasuna. “No venía haciendo muchos goles en esa época, no lo hacía en varios partidos y no estaba seguro. Pasaron dos o tres opciones y de la nada apareció esa oportunidad de marcar. Me acordé del festejo en el momento”, finalizó.