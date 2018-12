Lionel Messi quinto en la clasificación del Balón de Oro

Se conocen las clasificaciones en la gala del Balón de Oro 2018, donde la gran sorpresa ha sido la colocación que ha obtenido el delantero argentino Lionel Messi, quien ocupa el quinto lugar y con pocas chaces de llevarse el mayor galardón de la noche.

Messi quedó por delante del egipcio Mohamed Salah y el galo Raphael Varane. Sin embargo, se trata de la peor clasificación de artillero del FC Barcelona desde el 2006, año en el que no apareció en el podio del premio.

Por su parte, el inglés Harry Kane y los belgas Johan de Bruyne y Eden Hazard cierran el “top 10” de la clasificación del Balón de Oro de 2018, que está siendo paulatinamente desvelada este lunes por la revista “France Football”.

En una gran ceremonia en el Grand Palau de París, la revista dará a conocer en unos minutos el galardón de 2018, para el que el principal favorito es el croata del Real Madrid, Luka Modric.

Lionel Messi is 5th in the 2018 Ballon d'Or final ranking! #ballondorpic.twitter.com/TeUJCpoVP8