Lionel Messi es elegido pichichi de LaLiga Santander 2017-2018

A pesar que Lionel Messi no destacó en los premios FIFA The Best, el delantero argentino sigue brillando en LaLiga Santander, y es que el delantero argentino del FC Barcelona ha sido reconocido como pichichi, es decir el máximo artillero de la temporada pasada del fútbol español.

Lionel Messi recibió este lunes ambos galardones, en la gala de los Premios Marca de Fútbol 2017-18 que se celebró en el Convento de Los Ángeles de la ciudad de Barcelona.

“La Liga está más competitiva que nunca. Nada es fácil, cualquiera puede ganar a cualquiera y eso es bueno para la Liga y para el espectador”, manifestó Messi tras recoger el ‘Trofeo Di Stefano’ al mejor jugador y el galardón por los 34 tantos marcados con el cuatro catalán en la campaña previa del fútbol español.

Lionel Messi reapareció este domingo en la inesperada derrota del FC Barcelona ante el Real Betis (3-4), tras recuperarse de una rotura en el radio de su brazo derecho que le tuvo tres semanas de baja.

“Al principio todavía tenía un poquito de miedo, pero a medida que fue pasando el partido me fui encontrado mejor”, explicó Lionel Messi sobre las sensaciones que tuvo al volver a la competición.