Lionel Messi: "Empecé con 11 años a pincharme yo solo las hormonas"

Lionel Messi contó en una entrevista divulgada el último semana cómo fue el tratamiento que lo hizo llegar a su estatura actual de 1.70 metros.

“Empecé con el tratamiento en las piernas. Una vez por noche. Iba cambiando primero una pierna y después la otra. Empecé con doce años, once o doce años. Y no me impresionaba”, dijo el capitán de la selección de Argentina en una entrevista con el programa La Cornisa.

En otro momento, el jugador del Barcelona reveló que él mismo se inyectaba las dosis luego de aprender de cómo sus padres se lo hacían.

“Al principio me la ponía mi mamá, me la ponía mi papá, de noche. Hasta que aprendí y fui haciéndolo solo. La verdad que era una agujita muy chiquita, era tipo una lapicera donde tiene una agujita chiquita”, contó Lionel Messi.

“Te metías y le cargabas la cantidad que tenía que pincharme y no, no me dolía y ya era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad”, puntualizó.

Lionel Messi en el programa La Cornisa, de América TV, canal argentino. (Video: YouTube)

Sobre Argentina en el Mundial

Lionel Messi, aseguró que su “sueño de siempre” es poder levantar la Copa del Mundo, por lo que espera que el de Rusia sea un “gran mundial” para la Albiceleste, a pesar de que “no es fácil”.

“Les digo que no es fácil, porque ganar un Mundial no pasa siempre y por más que podés llegar a hacer todo bien, así y todo no conseguirlo, como nos pasó en 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y no se nos dio”, dijo el delantero del Barcelona.

Consultado por cómo imagina la final de la cita mundialista, Messi fue tajante.

“Lo que me imagino siempre. Poder estar en esa final, poder ganarla, levantar la copa. Es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía. Por eso también el llanto de 2014. Sabemos la dificultad que tiene ganar un mundial y quedarnos tan cerquita fue doloroso”, remarcó.