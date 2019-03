El curioso video del Real Betis para frenar a Lionel Messi

Lionel Messi causó la admiración de sus rivales de turno, el Real Betis en la victoria de 4-1 del FC Barcelona por LaLiga Santander, donde el argentino marcó un hat trick que le valió los aplausos de la afición verdiblanca en el Estadio Benito Villamarín. Tras esto, el cuadro de Sevilla haría una curiosa publicación, según la cual pretenden detener a Messi en próximas ocasiones.

Durante el encuentro, los fanáticos del Real Betis felicitaron a Lionel Messi por la gran demostración de fútbol en el estadio Benito Villamarín. El ‘10’ respondió a los hinchas rivales y agradeció el reconocimiento.

Para evitar que Lionel Messi haga de las suyas en la siguiente visita al campo del Real Betis, el conjunto ‘verdiblanco’ ya sabe qué hacer para frenar al capitán del FC Barcelona. De hecho, lo publicó en redes sociales.

A través de un divertido gif, los del Real Betis muestran la manera de parar a Lionel Messi. Dos gatos están frente a frente encima de un flotante para sala. Uno de ellos empujó al otro y este cayó hacia el piso.

El contenido estuvo acompañado por esta leyenda: “La próxima vez que Leo Messi venga a nuestro estadio…”, la publicación del Real Betis alcanzó miles de reacciones y respuestas muy jocosas por parte de los seguidores.

The next time Leo Messi comes to our stadium pic.twitter.com/v9pbGrK2L3