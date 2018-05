Levante vs Barcelona EN VIVO ONLINE por LaLiga Santander

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Ciudad de Valencia, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre el Levanta vs Barcelona por la fecha 37 de LaLiga Santander, la cual tendrá lugar este domingo 13 de mayo a la 1.45 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de ESPN 3.

Levante vs Barcelona | Posibles Alineaciones

Levante: Oier; Pedro López, Chema, Postigo, Luna; Campaña, Lerma, Bardhi, Morales: Roger y Boateng.

FC Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Coutinho; Dembélé, Messi y Luis Suárez.

Levante vs Barcelona | Posibles Alineaciones

Barcelona es otro equipo que ha impuesto nuevos récords en su liga, y ahora va por otro que es el de ser el primer equipo (en el formato de 20 clubes en LaLiga) que resulta invicto a lo largo de toda la temporada.

A este objetivo, el acabar la temporada invicto, solo se le interponen dos contrincantes más: el Levante de este domingo 13 de mayo y en la última jornada ante el Real Sociedad. En Valencia, el cuadro catalán llega con algunas bajas de consideración como son Samuel Umtiti (molestias en la rodilla), Sergi Roberto por sanción, por lo que se presume que el técnico culé, Ernesto Valverde, apuesta por las rotaciones.

Por su parte, el Levante viene un buen momento al contar con 4 triunfos consecutivos jugando de local, lo cual le ha valido ascender a la casilla 16 con 43 unidades y se espera que los muchachos de Paco López se hagan muy fuertes en su hogar, el Estadio Ciudad de Valencia.

Esta regularidad le ha valido al Levante ser considerado como el mejor equipo de LaLiga en las últimas 9 fechas disputadas, solo seguido por el Real Betis que ya ha logrado asentarse en zona de Europa League.

Con un once aún no confirmado, Levante recibirá al FC Barcelona con varias bajas como son, solo por lesión, Iván López, Toño García, Raúl Fernández y Cheik Doukouré. Estas ausencias condicionan tanto el armado del once titular que las lista de convocados se hará pública mañana domingo tras el entrenamiento previo al cotejo.