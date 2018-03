Leicester City vs Chelsea EN VIVO ONLINE por la FA Cup

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del King Power Stadium no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Leicester City vs Chelsea, encuentro que se realizará por los cuartos de final de la FA Cup, que tendrá lugar este domingo 18 de marzo a las 11.30 am (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de ESPN.

Leicester City vs Chelsea | Alineaciones

Leicester City: por confirmar

Chelsea: por confirmar

Leicester City vs Chelsea | La Previa

Chelsea viene de una dolorosa eliminación de los octavos de final de la Champions League a manos del FC Barcelona, en cuya ida ambos elencos empataron a 1 en Stamford Bridge, pero en la ida realizadas hace un par de días en el Camp Nou, los catalanes eliminarían a los dirigido por Antonio Conte por un contundente 3-0, haciendo un global de 4-1.

La derrota ante el Barcelona, hoy más que nunca, pone en peligro la continuidad del técnico italiano Antonio Conte al mando del Chelsea. A pesar del respaldo de la hinchada en cada partido, lo cierto es que la directiva “blue” está muy descontenta con la temporada hecha por el preparador itálico.

Precisamente, esta molestia se incrementa con lo relegados que está el Chelsea en la tabla de posiciones de la Premier League, donde se encuentran relegados al quinto lugar con 56 puntos, a 9 unidades del segundo puesto, el Manchester United y a 25 del líder Manchester City.

Mientras que en la FA Cup, llega de la quinta ronda tras vencer por un marcador de 4-0 a Hull City con doblete de Willian, Pedro y Olivier Giroud.

Por su parte, Leicester City se encuentra ubicado en la octava posición de la Premier League al contar con 40 unidades, a 3 puntos para alcanzar al Burnley (43), empatado con 40 con el Everton y sacando 4 de diferencia al Bournemouth (36).

En la FA Cup, los muchachos que son entrenados por Claude Puel llegan a los cuartos de final tras derrotar en la quinta ronda a Shefield United por la mínima diferencia de 1-0.