Juventus vs Manchester United EN VIVO ONLINE con Cristiano Ronaldo por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Allianz Stadium en Turín no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre la Juventus vs Manchester United por la cuarta fecha del grupo H de la Champions League, la cual se llevará a cabo este miércoles 7 de noviembre a las 3.00 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de ESPN, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre la ‘Vecchia Signora’ y los ‘Diablos Rojos’ es uno de los más esperados de la cuarta jornada de la fase de grupos en el ‘Viejo Continente’. Sigue el minuto a minuto, las estadísticas y los goles del cotejo que se realizará en casa de los turineses.

Ambos equipos se reencuentran tras la victoria del Juventus de Massimiliano Allegri por la mínima diferencia en Old Trafford.

Juventus vs Manchester United | Posibles Alineaciones

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Pjanić, Matuidi, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matić, Pogba, Rashford, Martial, Alexis Sánchez.

Juventus vs Manchester United | La previa

Juventus vs. Manchester United serla la tabla de salvación para José Mourinho, pues con una derrota vería peligrar su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El DT tiene algunos problemas para armar el once que le hará frente a Cristiano Ronaldo y compañía, pues Diogo Dalot, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku y Antonio Valencia son dudas por lesión.

No obstante, más allá de buscar una revancha en Turín, el equipo inglés comandado por José Mourinho buscará imponerse a domicilio para seguir soñando con el pase a octavos de final.

Pero el DT portugués no será el único que tendrá problemas para la Juventus vs. Manchester United, pues los italianos no podrpan contar tampoco con Emre Can, Leonardo Spinazzola, Moise Kean quienes son bajas también por lesión. Cristiano Ronaldo Paulo Dybala y Juan Cuadrado fueron confirmados en el cuadro ‘Bianconero’.

Las estadísticas de los 13 Juventus vs. Manchester United los italianos vencieron en seis ocasiones y empataron en dos oportunidades.

Juventus vs Manchester United | Horarios en el mundo

14:00 horas – México (ESPN)

15:00 horas – Perú, Colombia, Ecuador (ESPN)

15:00 horas – Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas – Bolivia, Venezuela (ESPN)

17:00 horas – Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay (ESPN)

17:00 horas – Brasil

20:00 horas – Reino Unido

21:00 horas – España, Francia, Italia, Alemania