Juventus vs Lazio EN VIVO por la Serie A

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Allianz Stadium no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Juventus vs Lazio por la segunda jornada de la Serie A, el cual se llevará a cabo el sábado 25 de agosto a las 11.00 am (hora peruana), el encuentro será transmitido por la señal de Rai Italia América.

El portugués Cristiano Ronaldo, que se estrenó el pasado sábado con el Juventus en la Serie A italiana (Primera División), jugará este sábado en el Allianz Stadium de Turín (norte) contra el Lazio su primer partido y ante su nueva afición.

Tras la buena actuación protagonizada contra el Chievo Verona, en la que rozó tres veces el gol, Cristiano buscará estrenar su cuenta goleadora con el Juventus, que le fichó este verano al pagar 112 millones de euros al Real Madrid.

Juventus vs Lazio | La Previa

La segunda jornada de la Serie A cuenta con un programa de particular interés, ya que además del Juventus-Lazio se jugará también el Nápoles-Milan, un partido que marcará el debut del argentino Gonzalo Higuaín con la camiseta de los milaneses.

El Juventus abrirá la jornada el sábado y buscará sumar su segunda victoria en la nueva campaña, después del trabajado triunfo por 3-2 conseguido en el campo del Chievo Verona al remontar un 1-2 adverso con dos goles en el último cuarto de hora.

El Allianz Stadium estará completamente lleno para asistir en vivo al debut de Cristiano, cuyo fichaje por el Juventus generó máximo entusiasmo en un equipo que sueña este año con ganarlo todo, en Italia y sobre todo en Europa.

El portugués, que marcó 451 goles en 438 partidos con el Madrid, está decidido a celebrar su primer gol en la Serie A italiana contra un Lazio que el año pasado consiguió tomar el Allianz Stadium con un prestigioso triunfo por 2-1.

Sin embargo, el conjunto romano llega a Turín tras perder en su estreno liguero contra el Nápoles y tras las polémicas provocadas por sus ultras, que la semana pasada difundieron en el fondo norte del Estadio Olímpico un mensaje sexista que pretendía prohibir a las mujeres el acceso a las primeras diez filas de la curva.

El programa del sábado se completará con el Nápoles-Milan, un encuentro enriquecido por muchas historias particulares.

El “Pipita” Higuaín debutará con el Milan precisamente en el estadio San Paolo, que fue su casa durante las tres temporadas que el argentino vivió en Nápoles y que, tras su pasaje al Juventus, se convirtió en un terreno hostil.

Sin embargo, Higuaín consiguió ver puerta cinco veces en seis partidos disputados contra los napolitanos con la camiseta del Juventus; de ellos, tres llegaron en el propio San Paolo y el “Pipita” está decidido a repetir este sábado.

Además, el Nápoles-Milan marcará el reencuentro entre el técnico napolitano Carlo Ancelotti y el conjunto milanés, en el que estuvo ocho años y con el que conquistó dos Ligas de Campeones, en Manchester 2003 y en Atenas 2007.

El domingo será el día del Inter de Milán, cuyo entusiasmo por su brillante mercado veraniego fue amargado por la derrota en el debut en el campo del Sassuolo.

Los argentinos Mauro Icardi y Lautaro Martínez deberán levantar la cabeza en San Siro contra el Torino para mantener el paso del Juventus, el Nápoles o del Roma, que jugará su partido el lunes en casa contra el Atalanta del argentino Alejandro “Papu” Gómez.

Juventus vs Lazio | Alineaciones

Juventus: por confirmar

Lazio: por confirmar