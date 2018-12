Juventus vs Atalanta EN VIVO ONLINE VER AQUÍ con Cristiano Ronaldo por la Serie A vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Atleti Azurri de la ciudad de Bérgamo no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Juventus de Turín vs Atalanta BC por la décimo octava fecha de la Serie A, la cual tendrá lugar este miércoles 26 de diciembre a las 9.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Juventus, líder del fútbol italiano con puntaje casi perfecto, visita al Atalanta sin la presencia de su goleador y máxima figura Cristiano Ronaldo quien recibió el permiso del comando técnico para tomarse un descanso esta jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Serie A.

Juventus, que mantiene una racha impresionante de 17 partidos sin perder en la Serie A de Italia (8 triunfos consecutivos) sale a cuidar la buena performance ante Atalanta en Bérgamo. Pero lo hará con varias ausencias.

Juventus vs. Atalanta: probables alineaciones

Atalanta: Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. .

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.

Juventus vs. Atalanta: La previa

El lugar de Cristiano Ronaldo será tomado por Douglas Costa que conformará el trío ofensivo junto a Paulo Dybala y Mario Mandzukic.

Pero a la ausencia de CR7 se suman las de Joao Cancelo y Juan Guillermo Cuadrado, así como la de Andrea Barzagli y el atacante Federico Bernardeschi, todos ellos por lesión. Por lo que entrenador Masimiliano Allegri deberá rearmar el once titular.

Atalanta (noveno con 24 puntos), en tanto, viene de una dolorosa derrota ante el Genoa que le impidió meterse en zona de clasificación europea, objetivo que persigue el equipo de Gasperini para esta temporada.

La tarea se presenta bastante complicada para Atalanta que no derrota a Juventus en la Serie A desde su regreso a primera para la temporada 2011-12. El último triunfo del cuadro de Bérgamo sobre el Bianconeri se registró el 18 de noviembre del 2014. Fue 2-0 por la Copa de Italia.