Juventus vs AS Roma EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS con Cristiano Ronaldo por la fecha 36 de la Serie A vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Olímpico de Roma no te pierdas el minuto a minuto del partido entre AS Roma vs Juventus por la trigésimo sexta fecha de la Serie A, la cual se llevará a cabo este domingo 12 de mayo a las 1.30 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Juventus campeón saldrá en busca del triunfo para cortar mala racha en la Serie A de Italia. El equipo de Cristiano Ronaldo no gana hace 2 fechas pese a cuota goleadora del delantero portugués.

Cristiano Ronaldo, Paulo Dyabala y Mario Mandzukic pilotarán el ataque de Juventus fuera de casa. También tendría minutos la joya ‘bianconera’ de 19 años, Moise Kean.

Al frente estará la Roma, que marcha sexto en la Serie A de Italia y pelea por puestos de Champions League a falta de 3 jornadas para el final de campeonato.

Sin duda, un gran partido en el mítico estadio Olímpico de Roma que estará plagado de estrellas del fútbol mundial. El espectáculo está garantizado en Serie A.

Juventus vs AS Roma | Alineaciones

Juventus: Szczesny; Spinazzola, Chiellini, Barzagli, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

AS Roma: Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Juventus vs AS Roma | La Previa

A Cristiano Ronaldo le servirá más estos partidos si es que quiere acercarse al máximo goleador de la liga italiana, Fabio Quagliarella, de Sampdoria, que registra 25 anotaciones, 4 más que el portugués.

“Será un partido bonito contra la Roma. Debemos jugarlo al máximo antes de la fiesta en casa contra Atalanta. Será una fiesta de noche, diferente a otros años, y bonita de ver en casa o en el estadio”, indicó en la previa el entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri.

Para el compromiso frente a Roma, Juventus recupera a Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala y Emre Can. Es más, el atacante argentino podría arrancar el partido. “Dybala podría ser titular. Su posición este año siempre ha sido la misma, depende solo de quién tiene al lado”, indicó Allegri.

Roma llega a este partido con la obligación de quedarse con la victoria para seguir soñando con un cupo para la próxima edición de la Champions League. Cualquier otro resultado podría ser fatal para sus intereses.

La Roma marcha en el sexto casillero con 59 puntos y pelea con Torino (57), Lazio (58), (Milan (59), Inter de Milán (63) y Atalanta (65) por uno de los dos boletos restantes (Juventus y Napoli ya están asegurados) para clasificar a la Champions League.

Juventus vs AS Roma | Horarios en el mundo

México – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Perú – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

Bolivia – 2:30 p.m.

Chile – 2:30 p.m.

Paraguay – 2:30 p.m.

Argentina – 3:30 p.m.

Uruguay – 3:30 p.m.

España – 8:30 p.m.