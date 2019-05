Jürgen Klopp, sobre el Liverpool vs Barcelona: "Tendremos que solucionar eso el martes"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, explicó este viernes que están concentrados 100 % en el partido de Premier League ante el Newcastle y que no tienen tiempo de pensar en los errores cometidos ante el Barcelona.

Los ‘Reds’ se medirán al Newcastle (sábado, 19:45 hora local) antes de enfrentarse al Barcelona el martes en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

“No tenemos mucha experiencia en Europa, pero tenemos nuestra propia experiencia y no podemos quedarnos mucho tiempo pensando en el último partido. Podríamos haber hecho esto mejor o aquello. No, no tenemos tiempo para ello”, insistió el técnico alemán en rueda de prensa.

“Tendremos que solucionar eso el martes, no ahora. Cuando estábamos volviendo a casa, todo estaba bien, los jugadores ya estaban concentrados en el partido ante el Newcastle al 100 %”, aseguró Klopp.

La visita al campo del Newcastle será el penúltimo partido de la Premier, con el Liverpool a un punto del Manchester City, líder de la clasificación.