Jürgen Klopp, sobre el Barcelona vs Liverpool: "Lionel Messi dijo que quería esta copa y me pareció amenaza"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró, antes de la ida de las semifinales de la Champions League contra el Barcelona, que el deseo de Lionel Messi por ganar el título europeo le pareció “una amenaza”, si bien avisó de que su equipo también peleará para estar en la final.

En la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el Camp Nou, el técnico alemán recordó las palabras del delantero azulgrana asegurando, antes del inicio de la presente temporada, que su gran objetivo era conquistar la máxima competición europea.

“Messi dijo que quería recuperar esta copa y me pareció una amenaza, pero nosotros también queremos pasar a la final. Estaría muy bien poderlo conseguir”, apuntó Klopp.

No obstante, instó a sus jugadores a no obsesionarse en vigilar al argentino: “Sabemos de lo difícil que es jugar contra el Barcelona por la calidad que tiene. No siempre se trata de Messi, pero por supuesto que está ahí”.

“Si sólo nos centramos en Messi, habrá diez jugadores de primera talla mundial que pueden decidir el partido”, apuntó.