Heynckes: "El Real Madrid puede dar las gracias a Keylor"

Jupp Heynckes, entrenador del Bayern Múnich, aseguró, después de caer eliminado en las semifinales de la Champions League tras empatar 2-2 ante el Real Madrid, que el conjunto blanco tiene que dar las “gracias” a Keylor Navas.

El portero costarricense fue uno de los mejores jugadores del partido. Salvó muchos goles del Bayern Munich y fue clave en la clasificación del equipo de Zidane para la final. Por eso, Heynckes alabó su actuación:

“Si se miran los dos partidos, creo que hemos sido mejor equipo. Pero lamentablemente, no hemos podido alcanzar la final. Para mis jugadores y para mí es una gran decepción. En general, los dos equipos han hecho publicidad para el fútbol. Ha sido un partido de nivel internacional. Pueden dar las gracias a Keylor Navas, que ha sido espectacular. Sobre todo, al final del partido. Ha parado muy bien y paradas muy buenas”, declaró.

Heynckes lamentó que después de una buena primera parte del Bayern llegara un “regalo” de su portero Ulreich, que sirvió en bandeja a Benzema el segundo tanto del Real Madrid. Aún así, resaltó el buen trabajo de sus futbolistas.

“Con el 2-1, hemos seguido con moral. Nos hemos quitado el susto de encima. Hemos ido muy fluidos y el Real Madrid en su propio campo sólo jugaba a la contra. Mi equipo ha jugado muy bien, hace mucho tiempo que no veo al Bayern así de bien. No hemos dicho cuantos faltaban por lesión. En un partido tan justo como hoy, ante 80.000 espectadores, si delante no hay alternativas, es difícil ganar”, señaló.