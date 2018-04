Junior de Barranquilla confirmó la salida del entrenador Alexis Mendoza

El entrenador Alexis Mendoza informó este lunes que fue despedido de la dirección técnica del Junior de Barranquilla, puesto que el propietario del club, Fuad Char Abdala, “dio por terminado” su contrato.

“Don Fuad Char dio por terminado mi contrato. Me echó, no soy más el director técnico del Junior. Hasta hoy hago parte del plantel”, señaló Alexis Mendoza a periodistas a su llegada a Barranquilla, luego de que el equipo perdiera el domingo por 2-1 ante Deportes Tolima por la liga local, en donde marcha tercero con 23 puntos, a cinco del líder Atlético Nacional.

El ‘Tiburón’ también compite en la Copa Libertadores en la que ha perdido los dos partidos disputados en el grupo H ante el Palmeiras por 0-3 en Barranquilla y por 1-0 con Boca Juniors en Buenos Aires.

“A la afición quiero pedirle disculpas por no haber cumplido los objetivos que nos habíamos trazado. Lamentablemente los resultados recientes no me sostuvieron. Los equipos grandes son así”, agregó el ‘Capi’.

Aunque oficialmente el Junior de Barranquilla no ha anunciado su reemplazo, en las últimas horas el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña, quien ha sido entrenador del equipo en siete oportunidades, ha mantenido reuniones para asumir desde la próxima semana las riendas del club del que se fue hace cuatro meses y cuatro días.

