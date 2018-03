Julian Draxler criticó a Unai Emery por eliminación del PSG en Champions League

PSG fue eliminado de la Champions League tras perder 2-1 en París ante Real Madrid. El equipo millonario de Al-Khelaïfi no pasó de ronda y uno de los que criticó fue Julian Draxler. El futbolista alemán, harto de su suplencia, no entendió la pasividad que el técnico mostró durante el juego.

“Este verano gastamos 400 millones de euros y dijimos que era para cambiar y al final ni pasamos de ronda”, dijo Julian Draxler en entrevista a la prensa alemana Welt.de.

“El Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso. Hicimos rodar el balón, pero no puedes ganar solo con eso. Debes presionar al Madrid cuando pierdes 1-3. No solo hacer pases y esperar que el gol caiga del cielo. Merecimos ser eliminados”, señaló.

Respecto a las decisiones de Unai Emery, señaló: “él no se inmutaba y no lo entendía. No sé lo que pasó, estaba sorprendido y enfadado. El 1-1 no cambió nada para nosotros. Creía que debíamos seguir presionando y jugando al ataque”.