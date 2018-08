José Mourinho y su molestia con la prensa tras la goleada por 3-0

Manchester United no viene pasando por un buen momento a solo tres jornadas de haber comenzado la Premier League 2018-2019 y esto quedó evidenciado tras la goleada de 3-0 que los ‘red devils’ sufrieron contra el Tottenham. Ante esto, los periodistas cuestionaron al técnico José Mourinho, a lo que el portugués perdió los papeles e increpó a los hombres de prensa.

En conferencia de prensa tras culminar el partido en Old Trafford por la fecha 3 de la liga inglesa, José Mourinho expresó lo siguiente cuando se le cuestionó por la derrota ante los ‘spurs’: “Intentan convertir esta rueda de prensa en una situación de buscar culpables”.

Los periodistas siguieron cuestionando, el preparador luso interrumpe y dice: “Lo siento, pero me tienen que decir qué es lo más importante porque yo no lo sé. Cuando gano partidos vengo aquí muchas veces y no están contentos porque gano los partidos. Ustedes dicen que lo más importante es cómo se juega”.

Nuevamente, se escuchan las réplicas de los hombres de prensa ante un José Mourinho cuyo rostro se muestra más adusto: “Tienen que tomar una decisión al respecto. Necesito saber qué es lo más importante para ustedes. Si jugar bien o ganar partidos”.

En otro pasaje de la conferencia de prensa, los periodistas cuestionaron a Mourinho por la derrota tan abultada del Manchester United. El portugués, exaltado, hizo una comparación que nadie esperaba: “3-0 ¿Sabes qué significa esto? 3-0… pero también significa 3 Premier League. He ganado más Premier League yo solo, que el resto de los 19 entrenadores juntos. 3 para mí y 2 para todos ellos”.

Es entonces que José Mourinho se levanta de su asiento con la intención de dejar la sala de prensa mientras repite “respeto, respeto, respeto” mirando a los periodistas allí reunidos.

A la fecha, Manchester United solo ha ganado un partido en la presente Premier League contra el Leicester City (2-1) en la fecha 1. En la segunda y tercera jornada los ‘red devils’ no han conseguido ganar tras perder de 3-2 contra Brighton & Hove Albion y 3-0 ante el Tottenham, resultados que, al menos de momento, los colocan en el puesto 13 con 3 puntos.