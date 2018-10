Mourinho, tras victoria del United: "Si llueve o hay problemas con el Brexit también será mi culpa"

El entrenador Jose Mourinho se mostró resignado en la sala de prensa de Old Trafford a pesar de la remontada protagonizada por su Manchester United ante el Newcastle (3-2), que dio la vuelta a una desventaja de dos goles.

“Me voy a Londres esta noche y si llueve allí será mi culpa y si hay algún problema con el Brexit también será mi culpa”, dijo el preparador portugués.

El técnico, del que la prensa inglesa aventuró su cese independientemente del marcador ante el Newcastle, recordó que tenía contrato con el Manchester United hasta el 2020.

“Mis jefes me renovaron hasta el 2020 y yo no les puse una pistola para que lo hicieran. Me renovaron porque querían”, indicó, que destacó que se siente perseguido.

“Tengo 55 años y nunca vi una persecución similar a un hombre”, dijo. “Tengo que estar preparado para esto. Es demasiado. En el fútbol hay maldad y una caza al hombre. Pero esto es mi vida y lo que amo”, destacó José Mourinho.