Jorge Luis Pinto se despidió de Honduras tras no clasificar al Mundial Rusia 2018

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto se despidió de Honduras diciendo que no le falló al país, sino que no le cumplió porque no pudo clasificarlo al Mundial Rusia 2018.

“Yo no le fallé a Honduras. No le cumplí es la palabra”, enfatizó Pinto en rueda de prensa en Tegucigalpa al anunciar que ha finalizado su contrato con la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

El estratega sudamericano agradeció a todos los directivos de la Fenafuth que hicieron posible su llegada hace cuatro años a Honduras, país al que no llegó “por plata”, sino “a trabajar”.

“Lo que pasa es que yo no puedo controlar cosas que se dieron en las eliminatorias”, indicó Pinto sin precisar mayores detalles sobre las razones por las que Honduras no clasificó al Mundial Rusia 2018.

Jorge Luis Pinto dijo que “no todo fue malo” en el proceso al frente de la selección hondureña y recordó los “momentos lindos”, como lograr el “cuarto lugar en los Olímpicos” de Río de Janeiro 2016.