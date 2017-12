Jefferson Farfán con el Lokomotiv Moscú conoce rival en la Europa League

Este lunes se realizó el sorteo de la Champions League y Europa League, donde el peruano Jefferson Farfán del Lokomotiv Moscú conoció a su próximo rival en los dieciseisavos de final. Se trata del Niza de Francia, que quedó en segundo lugar del Grupo K. Por su parte, el líder de la Premier League de Rusia fue ganador del Grupo F y es uno de los favoritos en la siguiente fase.

Los enfrentamientos Nápoles-Leipzig, Lyon-Villarreal y Copenhague-Atlético de Madrid, se presentan como los más atractivos de los dieciseisavos de final de la Europa League, cuyo sorteo ha tenido lugar este lunes en Nyon.

El sorteo, que ha tenido en el exbarcelonista Eric Abidal a su “mano inocente” al ser el embajador de una final que tendrá lugar en la francesa Lyon el próximo 16 de mayo, en verdad no ha tenido duelos de los considerados “explosivos” debido a los distintos condicionantes previstos para el mismo.

Pero ha visto enfrentamientos, en verdad, interesantes y llamativos. Uno de ellos es, sin duda, el que mantendrán dos de los más firmes representantes del Calcio y de la Bundesliga: Nápoles y Leipzig, actualmente segundos de su respectiva liga. Ambos llegan de la Champions League, donde fueron terceros de su respectivo grupo.

El conjunto austríaco fue primero de su grupo, donde estaban el francés Marsella, Vitoria

The official result of the Round of 32 #UELdraw!



Most exciting tie? pic.twitter.com/166NCzW7wq

UEFA