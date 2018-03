Japón vs Ucrania EN VIVO ONLINE por amistoso de fecha FIFA

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del estadio Maurice Dufrasne en la ciudad belga de Lieja, no te pierdas el encuentro entre los seleccionados de Japón vs Ucrania, partido amistoso de fecha FIFA preparatorio para Rusia 2018, el cual tendrá lugar este martes 27 de marzo a las 7.20 am (hora peruana).

Japón vs Ucrania | Alineaciones

Japón: por confirmar

Ucrania: por confirmar

Japón vs Ucrania | La Previa

Japón clasificó a Rusia 2018 tras quedar segundo en las eliminatorias de la AFC con 20 puntos, solo superado por Irán con 22 y ya se ha vuelto un habitual representante de Asia en los campeonatos mundiales de las últimas dos décadas.

En el sorteo mundialista, Japón se ubicar en el Grupo H al lado de Polonia, Senegal y Colombia, y es precisamente ante los cafeteros que los nipones debutarán el Rusia 2018 el 19 de junio en el Mordovia Arena de la ciudad de Saransk.

El cuadro dirigido por el bosnio Vahid Halilhodzic ha empezado su proceso de preparación y ya tuvieron su primer encuentro contra el combinado de Mali, con el cual empataron por 1-1, con el gol para Japón por parte de Shoya Nakajima. Un resultado que preocupa al entrenador ya que este era una selección accesible para los japoneses.

Mañana tienen su segundo amistoso, esta vez contra Ucrania, que en las eliminatorias de la EUFA no pudo avanzar a la siguiente fase quedándose en el tercer lugar (con 17 puntos) en el Grupo I.

Tras el encuentro ante los ucranianos, Japón tendrá tres amistosos más contra Ghana (30 de mayo), Suiza (8 de mayo) y Paraguay (12 de junio).