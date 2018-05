James Rodríguez sorprende al hablar de la eliminación del Bayern Munich

James Rodríguez, centrocampista colombiano del Real Madrid, achacó la eliminación del Bayern Múnich a “errores puntuales” que cometieron en el Allianz Arena y el Santiago Bernabéu, y aunque dijo que todos sus compañeros dicen que es penalti de Marcelo, no incidió en la acción.

“Hemos estado ahí, muy cerca de la final con un partido bueno pero esta vez no se da y si el Madrid pasó es porque hizo cosas buenas”, señaló.

“No hay que echar la culpa al portero, hemos cometido errores puntuales en la ida y también aquí. El fútbol tiene estas cosas que no puedes ver. Tenemos que pensar en la final de Copa y estar bien para ese partido”, añadió en Mega.

James Rodríguez falló increíble ocasión de gol en el Real Madrid vs Bayern Munich. (Video: Fox Sports 2- YouTube)

James Rodríguez no fue duro al hablar de la mano de Marcelo no señalada dentro del área. “Desde mi posición no vi mucho, dentro dicen que fue penalti pero no hay que echarle la culpa a nadie. Si falla el árbitro o no, no lo sé porque estaba lejos de la jugada y tapado, no lo pude ver bien aunque mis compañeros dicen que fue penalti”.

Después de marcar el empate a dos, el centrocampista colombiano no lo celebró por respeto al que fue su club. “Lo hice por los años que estuve aquí y en los que fui feliz. Me voy contento por la ovación que me han dedicado. Eso quiere decir que hice cosas buenas aquí, gracias a todos ellos”. EFE

James Rodríguez anotó el segundo gol del Bayern Munich en el Santiago Bernabéu. (Video: YouTube)