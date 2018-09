Inter de Milan vs Tottenham EN VIVO por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio San Siro no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre el Inter de Milán vs Tottenham por la ida del Grupo B de la Champions League, la cual se llevará a cabo este martes 18 de setiembre a las 11.55 am (hora peruana), el partido se transmitirá por la señal de FOX Sports.

Para Inter de Milan este partido será especial porque significará el regreso al torneo más importante de clubes de Europa después de siete largas temporadas. El cuadro neroazzuro tendrá que bregar duro porque integra uno de los grupos más complicados junto a Tottenham, su rival de este martes, Barcelona de España y PSV de Holanda.

Inter de Milan no llega en su mejor momento al estreno de Champions League. En cuatro partidos de la Serie A ha ganado uno, empatado uno y perdido dos, lo que lo tiene en los últimos lugares del torneo local.

Diferente situación es la que vive Tottenham que dejó la punta al perder su primer partido de la Premier League, en cinco disputados, pero que contará con el regreso del coreano Son Heung Min quien estuvo muy cerca de ponerle fin a su carrera para cumplir el servicio militar obligatorio con su país.

El técnico Mauricio Pochettino le devolvería la titularidad en el primer partido de Champions League para sumar en casa de Inter de Milan. El torneo europeo comenzó y nadie puede guardarse nada.

Inter de Milán vs Tottenham | Posibles alineaciones

Inter de Milan: Handanovic; De Vrij, Miranda, Skriniar; Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano; Perisic, Nainggolan; Icardi.

Tottenham: Vorm; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Dembele, Dier, Eriksen, Davies; Son, Kane.