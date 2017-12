Inter de Milán no pudo vencer y empata 0-0 con la Lazio por la Serie A italiana

Un partido muy disputado de principio a fin el que tuvieron Inter de Milán vs Lazio por la fecha 19 de la Serie A en el Stadio Giussepe Meazza, el mismo que culminó sin goles pero que los mantiene en una posición aún expectante en la liga italiana.

Cuando los minutos iniciales del cotejo, Inter de Milán arrancó con mucha intensidad presionando la portería de Strakosha, sin embargo, conforme el inter presionaba la defensa de Lazio se volvió un bloque compacto, principalmente, cortando acciones a Icardi que no apareció mucho en esta etapa del partido.

Sobre el minuto 10, Lazio empezó a salir al contragolpe y tomando la batuta en las acciones de juego, sobre todo con acciones Milinkovic e Immobile que causaron mucho peligro en el pórtico de Handanovic.

Los negriazules buscarían abrir espacios por las bandas teniendo como protagonistas a Borja Valero y Candreva, pero una vez más la muralla defensiva de los romanos fue determinante evitando la entrada en su área. Una de las más claras que tuvo el Inter fue a los 29 minutos, cuando Perisic recibe un centro que remata en primera, más el golero Strakosha logra despejarse de manera sorprendente.

En el complemento, una vez más, los negriazules iniciaron presionando, pero cuando Lazio se asentó asentaron en la cancha dominaron el balón con los ingresos de Jordan Lukaku y Felipe Anderson, quienes apostaron a la velocidad, la misma que se vio reflejada en el minuto 72 con un Anderson abriéndose espacios sobre la defensa contraria pateando con pierna derecha, mas el disparo sería repelido por Handanovic.

El encuentro culminaría con un agridulce empate a 0 sumando un punto, 4*1 para Inter de Milán y 37 para la Lazio*; un resultado insuficiente ya que ambos equipos buscan seguir escalando posiciones en la tabla de la Serie A italiana.

