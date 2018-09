Viral: Dani Alves se puso los tacos y causa furor en Instagram

Dani Alves es un de los futbolistas más carismáticos e irreverentes de la actualidad. Sus locuras deleitan a sus seguidores en Instagram, pero esta vez se convirtió en un verdadero furor al cambiar los chimpunes por los tacos y desfilar en ropa interior ¿la finalidad de esto? homenajear a su novia que estará presente en la Fashion Week de París.

El defensor de PSG no tuvo reparos en ponerse los altos zapatos a la que su novia Joana Sanz, modelo internacional, está acostumbrada a usar cada vez que le toca saltar a una pasarella, y fingir un desfile. Esto a modo de bienvenida de la Semana de la Moda, evento muy comentado a nivel mundial por su importancia en la industria textil.

Pero lo llamativo no fueron solo los tacos. Dani Alves estaba en boxer, el mismo que se lo acomodó antes de empezar la marcha en la pasarela imaginaria de su vivienda. Besos y risas acompañaron este video que se hizo viral en poco tiempo.

Por ahora, Dani Alves sigue alejado de las canchas a causa de una lesión en la rodilla que le impidió jugar el Mundial Rusia 2018, pero no que sea elegido en el once ideal FIFPro que FIFA reconoció el último lunes en la entrega de los premios The Best.

El defensor brasileño mantiene contrato vigente con PSG, con el que espera volver a jugar antes de fin de año.