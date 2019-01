Cristiano publica foto en Instagram que es criticada por sus seguidores

Cristiano Ronaldo se trasladó a España para asistir a la Audiencia Provincial de Madrid por delitos fiscales. A su retorno, el portugués lo hizo en un avión privado donde se tomó una foto que causó mucho disgusto por los usuarios de la reconocida red social Instagram.

Camino a Italia, el portugués se hizo una fotografía dentro de la nave y la compartió en Instagram. La publicación de Cristiano Ronaldo provocó cientos de reacciones negativas de parte de los usuarios de la red social.

Los cibernautas consideran que la imagen que Cristiano Ronaldo subió en su cuenta personal es inoportuna por el contexto actual. Muchos recordaron que en las últimas horas el avión que llevaba al jugador Emiliano Sala desapareció cuando sobrevolaba por el Canal de la Mancha.

De hecho, en algunos de los comentarios se puede leer que piden a Cristiano Ronaldo que debería ser solidario con el colega argentino. Otros, no dudan en insultar a goleador histórico del Real Madrid.

Incluso, Gary Lineker, ex internacional inglés, se unió a la avalancha de comentarios contra Cristiano Ronaldo: “No es el día para esta foto. Realmente, no lo es”, escribió en Twitter, citando la publicación del luso.

La publicación “inoportuna” de Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram)

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0