Ibrahimovic ataca a Guardiola: “fue el peor técnico con el que trabajé”

Después del derbi de Manchester, donde el City salió victorioso ante el United en Old Trafford, Zlatan Ibrahimovic volvió a enviar un duro mensaje a Josep Guardiola, quien fue su técnico en el Barcelona. En 2013 el atacante escribió una biografía en la que habló de los problemas con su exentrenador, y esta semana regresó a recordar los descontentos que tuvo con él.

El jugador recordó sus primeros días de Barcelona, cuando el catalán era su técnico, y lo acusó de prejuicio por cuenta de sus autos, además de llamarlo “inmaduro”.

“El problema era de él. Él, que no pudo resolver el problema conmigo. Recuerdo mi primer día, que me dijo que los jugadores del Barcelona no llegaban a los entrenamientos en Ferraris o Porsches. Él ya había juzgado allí, pero si usted no conoce a la persona, no debe juzgarla”, mencionó Zlatan Ibrahimovic.

“Yo tenía mi experiencia con él, no sé de los demás. Sólo leí que lo mismo sucedió con Mandzukic y Eto’o. No fue el peor técnico que trabajé, pero ciertamente fue el más inmaduro porque un hombre resuelve sus problemas”, afirmó el delantero”, agregó.

Sobre los “problemas no resueltos” con Josep Guardiola, Zlatan Ibrahimovic explicó que el entrenador tuvo dificultades para gestionar el elenco en la época del Barcelona, priorizando a Messi. Después de reclamar del esquema táctico, el jugador alega que fue al banco de reservas y pasó a ser ignorado por su entonces técnico.

Zlatan Ibrahimovic apareció en los minutos finales en el derbi de Manchester, sin embargo, no pudo cambiar el juego y el resultado para que su equipo sumara en la Premier League.