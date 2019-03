Holanda vs. Bielorrusia EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por fase de clasificación a la Eurocopa 2020 vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Stadion Feyenoord no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Selección de Holanda vs la Selección de Bielorrusi por la primera fecha del Grupo C de las clasificatorias hacia la Eurocopa 2020, la cual se llevará a cabo este jueves 21 de marzo a las 2.45 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Holanda continuará su camino con miras a alcanzar un lugar en la Eurocopa 2020, cuando reciba a Bielorrusia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stadion Feyenoord.

Holanda se enfrentará a Bielorrusia con la mente puesta en lograr el objetivo principal, luego de ausentarse en la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018, las dos competencias internacionales más importantes en los últimos años.

Los holandeses (clasificados al Final four de la Liga de Naciones) se volverán a encontrar con Alemania en el grupo, pero también chocarán con Estonia e Irlanda del Norte, dos de las selecciones más discretas de la serie.

Holanda echará mano de jugadores como Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, integrantes del Ajax, verdugo de Real Madrid en la Champions League. Allos se suman los experimentados Jasper Cillessen, Memphis Depay, entre otras figuras.

Holanda vs. Bielorrusia: probables alineaciones

Holanda: Jasper Cillessen, Kenny Tete, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Giorginio Wijnaldum, Quincy Promes, Memphis Depay y Ryan Babel

Bielorrusia: Andrey Harbunow, Igor Shitov, Maksim Valadzko, Alyaksandr Martynovich, Dzyanis Palyakow, Ivan Mayewski; Isah Stasevich, Stanislav Dragun, Aliaksandr Hleb, Pavel Savitskiy y Anton Saroka.

Holanda vs. Bielorrusia: Horarios del partido

Ecuador – 2:45 p.m.

Perú – 2:45 p.m.

Colombia – 2:45 p.m.

México – 2:45 p.m.

Bolivia – 3:45 p.m.

Chile – 4:45 p.m.

Argentina – 4:45 p.m.

Uruguay – 4:45 p.m.

Paraguay – 4:45 p.m.

España – 8:45 p.m.