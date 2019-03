Holanda vs. Alemania EN VIVO ONLINE VER GRATIS AQUÍ por las Eliminatorias para la Eurocopa 2020 vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Amsterdam Arena no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre la Selección de Holanda vs la Selección de Alemania por la segunda fecha del Grupo C de las eliminatorias hacia la Eurocopa 2020, la cual tendrá lugar este domingo 24 de marzo a las 2.45 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Holanda y Alemania protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la la jornada dominical. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Amsterdam Arena.

Alemania iniciará su camino rumbo al torneo de selecciones más importante del ‘Viejo Continente’. Los germanos vienen de apenas sacar un empate en un amistoso ante Serbia, en lo que fue el primer compromiso sin Mats Hummel, Jerome Boateng y Thomas Muller, quienes no volverán a ser considerados por Joachim Löw.

Holanda vs. Alemania: probables alineaciones

Holanda: Jasper Cillessen, Hans Hateboer, Virgil Van Dijk, Matthijs De Ligt, Daley Blind, Marten De Roon, Frenkie de Jong, Girginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Memphis Depay y Ryan Babel.

Alemania: Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Nicklas Sule, Matthias Ginter, Lukas Klostermann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Marcel Halstenberg, Serge Gnabry, Marco Reus y Leroy Sane.

Holanda vs. Alemania: La Previa

La ‘Mannschaft’, en los últimos meses del año pasado, tuvo dos tropiezos, justamente ante Holanda, en la Liga de Naciones. Alemania fue goleada 3-0 e igualó a dos, por lo que también se podría cobrar una revancha.

“Siempre hay una atmósfera especial en este juego. Queremos que la calificación sea exitosa. Para ello, los resultados son importantes, pero también lo son el continuo desarrollo del equipo”, afirmó en conferencia de prensa, el entrenador de Alemania.

Holanda tratará de hacer respetar la casa, así como lo hizo hace unos días, en su primera presentación en la fase de clasificación a la Eurocopa. La ‘Naranja Mecánica’ goleó 4-0 a Bielorrusia.

Holanda vs. Alemania: Horarios del partido

México – 1:45 p.m.

Ecuador – 2:45 p.m.

Perú – 2:45 p.m.

Colombia – 2:45 p.m.

Bolivia – 3:45 p.m.

Chile – 4:45 p.m.

Argentina – 4:45 p.m.

Uruguay – 4:45 p.m.

Paraguay – 4:45 p.m.

España – 8:45 p.m.