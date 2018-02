Hincha de Nacional pide disculpas a Chapecoense por burlarse de avión caído

Uno de los hinchas de Nacional de Montevideo, que imitó un avión en alusión al accidente aéreo involucrando a Chapecoense, pidió disculpas públicas a una radio local. Nicolás Correa, en una entrevista con Radio Sport 890, garantizó su arrepentimiento por los gestos en el duelo contra el ‘Verdao’, en el juego que se realizó en el Arena Condá por Copa Libertadores.

“Quiero pedir disculpas al pueblo de Brasil, a Chapecoense y al Nacional, que es mi vida e hice un mal. Estamos totalmente arrepentidos, tanto yo como el otro chico en el vídeo. Tengo un sentimiento de arrepentimiento porque perjudicamos al club y estamos esperando un castigo”, afirmó Nicolás Correa en la entrevista.

Consciente del error, Nicolás Correa afirmó que el ambiente en la Arena Condá era pesado y diferente de 2017, cuando los equipos también se enfrentaron. El hincha fue expulsado del cuadro de socios del Nacional de Montevideo, que será juzgado por sus actos en la tribuna. Por otro lado, Chapecoense ya entró con una acción solicitando la exclusión del equipo en la Copa Libertadores.

“El clima antes del juego estaba caliente, el personal de Chapecoense te agarraba y te insultaba, cosas que el año pasado no sucedió. Dentro del estadio hubo insultos de ambas partes y desgraciadamente me ocurrió hacer ese gesto. Me han excluido del cuadro social para siempre y estoy en la lista negra”, agregó.

El hincha uruguayo afirmó haber sufrido amenazas y dijo que sus familiares están preocupados por la seguridad. Para Nicolás Correa, hubo exceso en el juicio de las actitudes. “Creo que hubo una condena social, porque si usted sale a robar, matar o violar, no te condenan como a mí. Recibí amenazas”, concluyó.

El Nacional vs Chapecoense se realizará el próximo miércoles 7 de febrero a las 6:45 pm. (hora peruana) en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. En la ida, el club uruguayo venció por 1-0 con gol de Santiago Romero.