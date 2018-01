Henrikh Mkhitaryan es el nuevo fichaje del Arsenal

Con la llegada de Alexis Sánchez al Manchester United se ha dado el arribo del centro delantero armenio Henrikh Mkhitaryan como el nuevo refuerzo del Arsenal que dirige Arsene Wenger.

Al respecto Mkhitaryan declaró lo siguiente: “Estoy muy contento de que podamos terminar este trato y muy feliz de estar aquí. Es un sueño hecho realidad porque siempre soñé con jugar en el Arsenal. Ahora que estoy aquí haré todo lo posible para que este club cree historia”.

Overjoyed and honoured to sign for the club I supported as a boy @Arsenal#WeAreTheArsenalpic.twitter.com/si7cm0mojh