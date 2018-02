Guillermo Barros Schelotto destacó a 3 jugadores de Alianza Lima

A pocos días para el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores contra Boca Juniors en la primera fecha del Grupo 8, el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto dio su opinión respecto al primer partido que se jugará este jueves 1 de marzo en el Estadio Nacional de Lima.

“El equipo de a pocos encuentra el mejor rendimiento. Acá recién van cuatro fechas del torneo de verano. Obviamente los jugadores los ves después de dos meses de competencia, pero igual el equipo siempre lo hizo bien”, señaló el técnico de Boca Juniors a Fútbol Como Cancha de RPP.

Respecto a Alianza Lima, señaló que lo conoce bastante bien. El técnico de Boca Juniors fue compañero de Pablo Bengoechea en Gimnasia La Plata y también de Pedro Troglio.

“Conocemos bastante a lo que nos vamos a enfrentar el jueves por la noche. Es el campeón de Perú, tiene un entrenador uruguayo, jugadores que han jugado en Argentina, lo conocemos bien. Como todo partido de Copa es difícil, siempre hay dos o tres jugadores que pueden hacer la diferencia. Pero también nosotros somos Boca, sabemos lo nuestro y sabemos la capacidad que tenemos”, agregó.

Referente a Carlos Tévez, reconoce que está golpeado, pero lo esperarán hasta el último minuto y sí viaja a Lima. “Sufrió un golpe, no ha entrenado, pero lo estamos esperando hasta el final para que juegue. Nos ha tocado un grupo bastante parejo a todos”, dijo.

Para Schelotto, Rinaldo Cruzado y Leao Butrón son los más destacables que tiene Alianza Lima. “Para mí, Pablo ha guardado algunos jugadores, pero hay que ver después al final el equipo. No sé si llega Ascues por la lesión que tenía”, dijo.

El estratega no reveló el equipo que va a parar ante Alianza Lima, pero aseguró que tiene un plantel bastante competitivo. “Uno a la hora de armar el equipo pensamos en los jugadores que tengan características similares para no resentir por el buen momento de algunos, como en este caso a (Nahitan) Nández. Lo puede hacer (Julio) Buffarini o (Pablo Javier) Pérez, pero con la misma importancia del puesto para que el nivel no baje”.

Finalmente, destacó el trabajo de Ricardo Gareca, que clasificó a la Selección Peruana al Mundial después de 36 años. “Competir en un mundial les va a dar crecimiento al fútbol peruano. (Gareca) tiene jugadores y ojalá que sea el despegue definitivo para Perú, que siga siendo una selección competitiva y que ya no tenga vaivenes”, concluyó.