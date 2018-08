Gremio vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de la Arena Do Gremio no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Gremio de Porto Alegre vs Estudiantes de la Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual se llevará a cabo este martes 28 de agosto a las 7.45pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de FOX Sports 2.

El Gremio brasileño, vigente campeón de la Libertadores, contará con su equipo titular completo y descansado mañana, cuando recibirá al Estudiantes en partido de vuelta por octavos de final de la competición y en el que intentará revertir la ventaja parcial que lograron los argentinos en la ida.

Tras perder por 2-1 en su visita al Estudiantes, el conjunto brasileño necesita una victoria por 1-0 o por dos goles o más de diferencia en el estadio Arena de la ciudad de Porto Alegre para avanzar a cuartos de final y mantener vivo su sueño de retener el título de la Libertadores.

El conjunto llega descansado para el partido decisivo luego de que el técnico Renato Gaúcho decidiera llevar tan sólo suplentes al compromiso del sábado, en el que cayó por 2-1 en su visita al Atlético Paranaense por el Campeonato Brasileño.

Gremio vs Estudiantes | Posibles Alineaciones

Gremio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton; Jael (o André).

Estudiantes de la Plata: Mariano Andújar; Matías Ruiz Díaz (o Facundo Sánchez), Jonatan Schunke, Gastón Campi, Iván Erquiaga; Iván Gómez (o Gastón Fernández), Rodrigo Braña, Lucas Rodríguez; Pablo Lugüercio, Francisco Apaolaza y Matías Pellegrini.

Gremio vs Estudiantes | La Previa

El Gremio, que espera elevar su actual invicto de ocho partidos sin conocer la derrota en su estadio, podrá contar con el portero titular, Marcelo Grohe, que se recuperó de la lesión muscular que le impidió jugar en los últimos partidos y cuya alineación ya fue confirmada por Renato Gaúcho.

Pese a que el creativo Luan, principal figura del Gremio, no participó del entrenamiento del domingo por problemas físicos, su alineación el martes también fue confirmada.

La única duda de Renato Gaúcho es si alineará a André o a Jael como su único delantero, ya que el equipo no ha sido pródigo en goles en sus últimos partidos y ninguno de los dos atacantes se ha destacado.

El Estudiantes, por su parte, espera defender en Porto Alegre el valioso triunfo que consiguió en el partido de ida en medio de una crisis por su bajo rendimiento en el torneo argentino y que podía haber sido mayor si un descuido en los minutos finales no hubiese minimizado los dos goles que consiguió en el comienzo del juego.

El técnico del conjunto argentino, Leandro Benítez, introducirá modificaciones en su equipo pues no podrá contar con el centrocampista Fernando Zuqui, que cumplirá una sanción tras su expulsión en el partido de ida, y a que tiene algunos importantes jugadores bajo cuidados médicos.

Aún así, Benítez incluyó a los golpeados Rodrigo Braña, Gastón Fernández y Facundo Sánchez en la lista de 19 jugadores convocados para el partido del martes y esperados en la noche de este lunes en Porto Alegre.

Fernández se perdió por una lesión muscular el último partido por la Superliga argentina frente al Belgrano, pero ya se recuperó y prácticamente tiene lugar garantizado en la titular.

Braña igualmente será uno de los integrantes del once titular en el lugar del sancionado Zuqui pese a que no viene entrenando con el plantel y Facundo Sánchez, que sufrió un esguince en el tobillo de su pierna derecha, será alineado dependiendo de las condiciones con que llegue a Porto Alegre.

Quién sí quedó por fuera de la delegación fue Fernando Evangelista, cuestionado por su bajo rendimiento.